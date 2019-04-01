Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kazanan da Olacak Kaybeden de Olacak, Vatandaşlarımız Şehirleri...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kazanan da olacak kaybeden de olacak, vatandaşlarımız şehirleri kime emanet edeceği konusunda özgür iradesini yansıtıyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Kazanan da olacak kaybeden de olacak, vatandaşlarımız şehirleri kime emanet edeceği konusunda özgür iradesini yansıtıyor" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:28 Kaynak: İHA
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