Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız."

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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