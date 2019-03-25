Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi Halkını Bile Bölen ve Bugün de Gazze'de Görüyorsunuz,...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi Halkını Bile Bölen ve Bugün de Gazze'de Görüyorsunuz,...

14 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi halkını bile bölen ve bugün de Gazze'de görüyorsunuz, Gazze'yi bombardımana tutan bu zalime ne yapsanız bir faydası yoktur.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi halkını bile bölen ve bugün de Gazze'de görüyorsunuz, Gazze'yi bombardımana tutan bu zalime ne yapsanız bir faydası yoktur. O yüzden Amerika'nın bu çabaları beyhudedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:27 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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