Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi Halkını Bile Bölen ve Bugün de Gazze'de Görüyorsunuz,...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi halkını bile bölen ve bugün de Gazze'de görüyorsunuz, Gazze'yi bombardımana tutan bu zalime ne yapsanız bir faydası yoktur.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:27 Kaynak: AA
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