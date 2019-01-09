Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Sürecinde Mayıs'a Kadar Herhangi Bir Müzakerenin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Sürecinde Mayıs'a Kadar Herhangi Bir Müzakerenin...

8 dakika önce

IHAAW111201-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs sürecinde Mayıs'a kadar herhangi bir müzakerenin başlaması Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı gerçekçi görünmüyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW111201-SIY/09-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs sürecinde Mayıs'a kadar herhangi bir müzakerenin başlaması Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı gerçekçi görünmüyor" dedi. 09.01.2019 11: 12: 01 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Avrupa, Kıbrıs, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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