Son dakika... - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu ile görüştü - Son Dakika

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu ile görüştü

LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Çavuşoğlu ziyareti kapsamında, KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüştü. Çavuşoğlu'nun KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmesi bekleniyor.