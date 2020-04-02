Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir" - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir"

26 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir" " Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun aldığı kararları harfi harfiyen uyguluyoruz" " Yurt dışında yaşayan 7 Milyon vatandaşımızı getirmemiz mümkün değil" " Maalesef yurt dışında da vatandaşlarımız vefat...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir"

" Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun aldığı kararları harfi harfiyen uyguluyoruz"

" Yurt dışında yaşayan 7 Milyon vatandaşımızı getirmemiz mümkün değil"

" Maalesef yurt dışında da vatandaşlarımız vefat etti bu sayı 124'e çıktı"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'ye giren kim olursa olsun ister bizim vatandaşımız, ister yabancı ülke vatandaşı olsun 14 günlük karantinaya tabidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun aldığı kararları harfi harfiyen uyguluyoruz. Bu süreçte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'deki sağlık sisteminin güçlü olmasından dolayı ülkeye gelmek istiyor. Yurt dışında yaşayan 7 Milyon vatandaşımızı getirmemiz mümkün değil. Maalesef yurt dışında da vatandaşlarımız vefat etti. Bu sayı 124'e çıktı. Bu güne kadar birçok vatandaşlarımızın ailelerini bizzat aradım taziye dileklerimizi ilettik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Video Konferans Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin, "Kovid 19 salgını sebebiyle NATO Dışişleri Bakanları toplantısını video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Bu NATO tarihinde bir ilk oldu ve bizde Milli Savunma Bakanlığımızdan toplantıya katıldık. İçinden geçtiğimiz bu süreçte NATO'nun müttefiklerle faaliyetlerini sürdürmesi ve dayanışma göstermesi bu toplantıda öne çıkan unsurlardı. Bu dayanışmanın Türkiye tarafından samimi bir şekilde gösterildiğini birçok NATO üyesi ülke dile getirdi. İtalya ve İspanya'ya yardım gösterdik. Genel Sekreter ve birçok ülkenin Dışişleri Bakanları Türkiye'ye taktirlerini iletti. Pek çok müttefik Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini vurguladılar. Tabi beklendiği gibi Yunanistan ve bazı ülkelerde bize verilecek desteği Ege'deki faaliyetlere bağlamaya çalıştırlar ya da AB ile olan göç mutabakatımıza vurgu yaparak adeta bir ön şart koşarak bir yardım edilmesi gerektiğini söylediler. Bizde gerekli cevabı kendilerine verdik. 18 Mart mutabakatını dikkatlice okumaları gerektiğini tavsiye ettik. Burada gerçekleri görmek için de objektif ve dürüst olmalarına gerek olmadığını, sadece (metni) okumaları gerektiğini söyledik. Yunanistan'ın gerçek dışı iddialarına da güçlü bir şekilde cevabımızı verdik. NATO'nun siyasi rolünün ve gücünün de önümüzde süreçte şekillendirilmesi gerekiyor. O amaçla yeni bir yapı oluşturuldu. 10 kişilik bir uzmanlar grubu oluşturuldu. Ülkemizden de bu güne kadar NATO Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Tacan İldem bu 10 kişilik uzmanlara grubunda yer aldı" diye konuştu.

"Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir"

Bakan Çavuşoğlu dünya genelinde yayılan Kovid-19 virüsüne karşı yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye getirilmelerine ilişkin, "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza bu süreçte destek olabilmek için koordinasyon ve destek birimi oluşturulmuştur. Başında da Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bey vardır. Tüm arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor ve bu merkezimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. İlki 17 Mart'ta olmak üzere yine ikincisi de 23-24 Mart tarihleri arasında olmak üzere 17 ülkeden toplam 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk. En son öğrencilerimizi getirmiştik. Bu karantina olmazsa olmazımız, şu anda Türkiye'ye giren kim olursa olsun ister bizim vatandaşımız, ister yabancı ülke vatandaşı olsun 14 günlük karantinaya tabidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun aldığı kararları harfi harfiyen uyguluyoruz" sözlerini kullandı.

"7 Milyon vatandaşımızı getirmemiz mümkün değil"

Sadece bu 17 ülkeden değil öncesinde ve sonrası tahliyeler olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Toplam 50'den fazla ülkeden 20 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Halen yurt dışında bulunan ve ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımız bizim yurt dışındaki misyonlarımız, büyükelçiliklerimiz ile başkonsolosluklarımıza veya ağrı merkezimize başvuruyorlar ve tek tek listelerimizi alıyorlar. Bu süreçte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'deki sağlık sisteminin güçlü olmasından dolayı ülkeye gelmek istiyor. Yurt dışında yaşayan 7 Milyon vatandaşımızı getirmemiz mümkün değil. O vatandaşlarımıza da evden çıkmamaları konusunda duyurularımızı yapıyoruz. Talepte bulunan vatandaşlarımızın gelmesi için ilgili kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Cezayir'e tahliye başlıyor

Türkiye'de bulunan bin 700'den fazla Cezayir vatandaşını 3 Nisan'dan itibaren itibaren ülkelerine gönderilmeye başlanacağının bilgisini veren Bakan Çavuşoğlu, "Pazar gününe kadar bu tahliye tamamlanmış olacak. Cezayir'de de bizim vatandaşlarımız var. Cezayir'deki bin 200 vatandaşımızı da yine Cezayirlileri götürmek için giden uçaklarımızla beraber ülkemize getirerek karantinaya tabi tutacağız. Irak'ta bin 450 civarında vatandaşımız var. Irak'taki katı sokağa çıkma yasağı sebebiyle bu vatandaşlarımızı getirememiştik. Gerekli izinleri de büyükelçilerimiz ve bizlerin temaslarıyla aldık. Bu vatandaşlarımızı da getireceğiz. Suudi Arabistan'da bin civarında vatandaşımız var. Bazıları Umreci bazıları da orada çalışan vatandaşlarımız. O vatandaşlarımızı karantina şartı ile ülkemize getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında 124 vatandaş vefat etti"

Sadece bağış konusunda talepte bulunan ülkeler değil Türkiye'den malzeme satın alma talebinde bulunan 94 ülkenin de yer aldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Sadece 23 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen karşılayabilirdik. Gönül isterdi her ülkeye yardım edelim. Ama önce kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayalım. Sağlık Bakanlığı'nın alacağı kararlar doğrultusunda, bizim ihtiyacımızın fazlası olursa, kapasitemizi aştığımız vakit o ülkelere yardım gönderebilir veya ihracat yapabiliriz. Ama önce kendi ihtiyacımızı karşılamamız lazım. Maalesef yurt dışında da vatandaşlarımız vefat etti. Bu sayı 124'e çıktı. Bu güne kadar birçok vatandaşlarımızın ailelerini bizzat aradım taziye dileklerimizi ilettik. Bazı vatandaşlarımız cenazelerinin Türkiye'ye göndermek istedi. Her türlü desteği sağlıyoruz. Yerel yönetimlerimizle birlikte cenazelerin gelip defnedilmesi görevlerini yapıyoruz" cümlelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:25 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı
Kovid-19 nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor         
21:23
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı         
21:06
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler         
20:46
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı         
20:37
Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı         
20:36
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü         
20:35
FETÖ ile bağlantılı FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı         
20:25
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir         
20:24
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı         
20:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor         
20:15
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı         
20:00
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı         
19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı         
19:31
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı         
19:30
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi         
19:11
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı         
18:56
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi         
18:48
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak         
18:41
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim         
18:34
Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!         
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır         
18:23
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu         
18:22
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 21:52:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]