Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz kimse de Türkiye'yi... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , "Kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz kimse de Türkiye 'yi dışlamasın " dedi. - BERLİN

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