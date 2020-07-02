Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz kimse de Türkiye'yi... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz kimse de Türkiye'yi...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz kimse de Türkiye'yi dışlamasın " dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz kimse de Türkiye'yi dışlamasın " dedi. - BERLİN
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:40 Kaynak: İHA
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