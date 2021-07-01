Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması konusuna değinerek, "Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz" dedi. - LEFKOŞA