Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kktc'nin Şirketlerimize Ruhsat Verdiği Alanlarda Sismik...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kktc'nin Şirketlerimize Ruhsat Verdiği Alanlarda Sismik...

51 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "KKTC'nin şirketlerimize ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırmalarımızı yapıyoruz, önümüzdeki süreçte sondaj çalışmalarına da başlayacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "KKTC'nin şirketlerimize ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırmalarımızı yapıyoruz, önümüzdeki süreçte sondaj çalışmalarına da başlayacağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:07 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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