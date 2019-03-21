Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kktc'nin Şirketlerimize Ruhsat Verdiği Alanlarda Sismik...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "KKTC'nin şirketlerimize ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırmalarımızı yapıyoruz, önümüzdeki süreçte sondaj çalışmalarına da başlayacağız"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "KKTC'nin şirketlerimize ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırmalarımızı yapıyoruz, önümüzdeki süreçte sondaj çalışmalarına da başlayacağız"
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:07 Kaynak: AA
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