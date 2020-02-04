Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin Devleti ve Çin halkına başsağlığı diliyor, mesafelerin kısaldığı günümüz dünyasında uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bu vesile ile bir kez daha gördük.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin Devleti ve Çin halkına başsağlığı diliyor, mesafelerin kısaldığı günümüz dünyasında uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bu vesile ile bir kez daha gördük. Haritada uzak görünse de Wuhan'a sağlık malzemesi desteği götüren ender ülkelerden biri olduk." - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Wuhan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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