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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin Devleti ve Çin halkına başsağlığı diliyor, mesafelerin kısaldığı günümüz dünyasında uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bu vesile ile bir kez daha gördük.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin Devleti ve Çin halkına başsağlığı diliyor, mesafelerin kısaldığı günümüz dünyasında uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bu vesile ile bir kez daha gördük. Haritada uzak görünse de Wuhan'a sağlık malzemesi desteği götüren ender ülkelerden biri olduk." - ANKARA
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