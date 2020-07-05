Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."
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5.07.2020 18:03:13. #1.13#
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