Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye... - Son Dakika

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