Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye 'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."

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