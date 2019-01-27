Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'ta Yaşanan Üs Saldırısı) Irak'ta Yeni Hükümetin...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'ta yaşanan üs saldırısı) Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetim dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "(Kuzey Irak
'ta yaşanan üs saldırısı) Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetim dahil PKK
'ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:40 Kaynak: AA
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