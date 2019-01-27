Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'ta Yaşanan Üs Saldırısı) Irak'ta Yeni Hükümetin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'ta Yaşanan Üs Saldırısı) Irak'ta Yeni Hükümetin...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'ta yaşanan üs saldırısı) Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetim dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'ta yaşanan üs saldırısı) Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetim dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:40 Kaynak: AA

PKK, Irak, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Yapılan Saldırı Sonrası Kritik Görüşme Kuzey Irak'ta Askeri Üssümüze Yapılan Saldırının Detayları Ortaya Çıktı: Saldırganlar Sivillerin Arasına Gizlendi

Terör Örgütü PYD, Münbiç'ten Kaçmak İsteyen Halktan Haraç Alıyor Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 15:14:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak'ta Yaşanan Üs Saldırısı) Irak'ta Yeni Hükümetin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]