Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak" dedi. - İSTANBUL

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:37 Kaynak: İHA
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