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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:37 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak" dedi. - İSTANBUL
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