Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi." - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi.' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi."

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
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