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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da kalıcı barış, ateşkes ve siyasi çözüm için...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da kalıcı barış, ateşkes ve siyasi çözüm için çabalarımızı sürüdüreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'da kalıcı barış, ateşkes ve siyasi çözüm için çabalarımızı sürüdüreceğiz." - ANKARA
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