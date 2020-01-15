Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da kalıcı barış, ateşkes ve siyasi çözüm için... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Libya'da kalıcı barış, ateşkes ve siyasi çözüm için... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da kalıcı barış, ateşkes ve siyasi çözüm için...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da kalıcı barış, ateşkes ve siyasi çözüm için çabalarımızı sürüdüreceğiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'da kalıcı barış, ateşkes ve siyasi çözüm için çabalarımızı sürüdüreceğiz." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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