Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm. Yani tek çözüm... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm. Yani tek çözüm siyasi çözüm istiyoruz. Bugüne kadar çabalarımıza rağmen ateşkese yanaşmayan bir Hafter'i gördük" dedi. - BERLİN