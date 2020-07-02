Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm. Yani tek çözüm... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm. Yani tek çözüm...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm. Yani tek çözüm siyasi çözüm istiyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm. Yani tek çözüm siyasi çözüm istiyoruz. Bugüne kadar çabalarımıza rağmen ateşkese yanaşmayan bir Hafter'i gördük" dedi. - BERLİN
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:43 Kaynak: İHA
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