Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da sorun çözülmüş değil, karmaşık bir durum var. Bunun...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da sorun çözülmüş değil, karmaşık bir durum var. Bunun çözülmesi için işbirliğinin devam etmesi gerekiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Libya'da sorun çözülmüş değil, karmaşık bir durum var. Bunun çözülmesi için işbirliğinin devam etmesi gerekiyor" dedi. - TRABLUS
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:46
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Libya'da sorun çözülmüş değil, karmaşık bir durum var. Bunun... - Son Dakika
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