Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ' Libya'daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. - Son Dakika

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı.

6 saat önce

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. Rusya'nın Hafter'i ateşkese ikna etmesi gerek" dedi. - İSTANBUL

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
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