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Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı.
6 saat önce
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
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