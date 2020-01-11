Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : " Libya 'daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. Rusya 'nın Hafter'i ateşkese ikna etmesi gerek" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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