Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi günü CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi günü CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti, Aralık, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:13 Kaynak: İHA
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