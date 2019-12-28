Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi günü CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek. Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:13 Kaynak: İHA
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