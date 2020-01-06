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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'ya Hafter ve onun destekçileri siyasi çözüme değil de...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'ya Hafter ve onun destekçileri siyasi çözüme değil de askeri çözüme inanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'ya Hafter ve onun destekçileri siyasi çözüme değil de askeri çözüme inanıyor." - ANKARA
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