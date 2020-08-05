Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." - ANKARA