Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." - ANKARA
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5.08.2020 18:03:01. #1.12#
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