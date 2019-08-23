Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'daki Türk vatandaşlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'a gerçekleştirdiği resmi temasları kapsamında başkentteki Beyrut Yunus Emre Enstitüsü merkezinde, ülkedeki Türk vatandaşları, Türkmenler ve eğitimlerini Türkiye'de tamamlayan Lübnanlılar ile buluştu.

Başkent Beyrut'un yanı sıra Tarblusşam, Akkar ve Bekaa bölgelerinden gelen 100'ü aşkın Türk vatandaşı, Bakan Çavuşoğlu'na durum ve sıkıntılarını anlattı.

Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen buluşmanın ardından Twitter hesabından şunları paylaştı:

"Lübnan'daki vatandaş ve soydaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Lübnan ile köklü tarihsel, sosyal ve kültürel bağlarımızı her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu konuda en büyük desteğimiz vatandaş ve soydaşlarımız."

Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşları ve Türkmenler

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1920'lerde çok sayıda Mardinli Lübnan'a göç etmeye başladı. Asıl göç ise 1950-1970 yıllarında yoğun şekilde gerçekleşti . O yıllarda Lübnan'daki Mardinlilerin sayısının 60-70 binlerde olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan'a gelen Mardinliler, uzun yıllar kimlik almak için mücadele verdi ve bu mücadele 1994'te dönemin Başbakanı Refik Hariri'nin 15 bine yakın Mardinliye Lübnan vatandaşlığı vermesi ile sonuçlandı.

Beyrut'ta yaşayan Mardinlilerin yaklaşık 16 bini hem Türk hem de Lübnan vatandaşlığına sahip.

Beka Vadisi'ndeki Duris, Nanaiyye, Addus ve Şeyhmiyye köylerinde toplam 15 bine yakın Türkmen nüfus bulunuyor. Ülkenin kuzeyinde yer alan Akkar kentindeki Aydamon ve Kavaşra beldelerinde de binlerce Türkmen yaşıyor.