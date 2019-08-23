Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan

1 saat önce

Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı binası Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması Çavuşoğlu ve Hasan'ın selamlaşması ve basına poz vermesi Çavuşoğlu ve Hasan'ın görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan temasları çerçevesinde Başbakan...

Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı binası

Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması

Çavuşoğlu ve Hasan'ın selamlaşması ve basına poz vermesi

Çavuşoğlu ve Hasan'ın görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan temasları çerçevesinde Başbakan Saad el-Hariri ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Hasan ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile başlattığı, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile sürdürdüğü Lübnan temaslarını İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile tamamlamış oldu.

Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ve diğer bazı diplomatlar katıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:06 Kaynak: AA
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