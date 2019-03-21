Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Avrupa Parlamentosu Giderek Sayısı Artan Irkçı ve...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Avrupa Parlamentosu giderek sayısı artan ırkçı ve radikal milletvekilleri yüzünden artık Avrupa'nın ortak değerlerini savunacak bir platformdan uzaklaşmıştır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Avrupa Parlamentosu giderek sayısı artan ırkçı ve radikal milletvekilleri yüzünden artık Avrupa'nın ortak değerlerini savunacak bir platformdan uzaklaşmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:07 Kaynak: AA
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