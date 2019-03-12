Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Bugün Amerika'nın da Cesaretlendirmesi Sonucu...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:24 Kaynak: AA
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