Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Bugün Amerika'nın da Cesaretlendirmesi Sonucu...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Bugün Amerika'nın da Cesaretlendirmesi Sonucu...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:24 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrailli Oyuncudan, Netanyahu'ya Tepki! Tevrat'ın 10 Emrini Hatırlattı MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz

Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:38:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Bugün Amerika'nın da Cesaretlendirmesi Sonucu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]