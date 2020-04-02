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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef yurt dışında da vatandaşlarımız vefat etti bu sayı...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef yurt dışında da vatandaşlarımız vefat etti bu sayı 124'e çıktı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef yurt dışında da vatandaşlarımız vefat etti bu sayı 124'e çıktı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:35 Kaynak: İHA
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