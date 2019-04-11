Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron Seçim Kampanyasında Ermenilere Verdiği Sözleri Yerine...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti" dedi. - AMSTERDAM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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