Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron Seçim Kampanyasında Ermenilere Verdiği Sözleri Yerine...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti" dedi. - AMSTERDAM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:29 Kaynak: İHA
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