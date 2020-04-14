Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Seri Hishammuddin bin Tun Hussein... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Seri Hishammuddin bin Tun Hussein...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Seri Hishammuddin bin Tun Hussein ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Seri Hishammuddin bin Tun Hussein ile görüştü. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:21 Kaynak: İHA
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