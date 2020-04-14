Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Seri Hishammuddin bin Tun Hussein... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Seri Hishammuddin bin Tun Hussein ile görüştü. - ANKARA

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Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil