Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta'ya geldi - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta'ya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile görüşmesinden detaylar VALETTA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta'ya geldi.
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6.08.2020 02:10:32. #1.13#
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