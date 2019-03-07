Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Millet İttifakı) İzmir Belediye Başkanı Adayının Belirlenmesi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Millet İttifakı) İzmir Belediye Başkanı Adayının Belirlenmesi...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Millet İttifakı) İzmir belediye başkanı adayının belirlenmesi tesadüf değildir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Millet İttifakı) İzmir belediye başkanı adayının belirlenmesi tesadüf değildir. İzmir'de ve Türkiye'de HDP'nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir. İstanbul'da, İzmir'de, her yerde CHP üzerinden PKK, bizzat PKK destekçilerini listelere yerleştiriyor. Ama İzmirliler buna müsaade etmez. İşte böylesine garip, ilginç bir seçim yaşıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:50 Kaynak: AA

Türkiye, PKK, Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir, Politika
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