Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Millet İttifakı) İzmir Belediye Başkanı Adayının Belirlenmesi...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Millet İttifakı) İzmir belediye başkanı adayının belirlenmesi tesadüf değildir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "(Millet İttifakı) İzmir
belediye başkanı adayının belirlenmesi tesadüf değildir. İzmir'de ve Türkiye
'de HDP
'nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK
tarafından yerleştirilmiştir. İstanbul
'da, İzmir'de, her yerde CHP
üzerinden PKK, bizzat PKK destekçilerini listelere yerleştiriyor. Ama İzmirliler buna müsaade etmez. İşte böylesine garip, ilginç bir seçim yaşıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:50 Kaynak: AA
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