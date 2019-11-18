Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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