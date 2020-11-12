Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Minsk üçlüsünün de ders çıkarması gerekiyor, özellikle eş başkanların. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Minsk üçlüsünün de ders çıkarması gerekiyor, özellikle eş başkanların. Fransa'nın bu süreçte eş başkan olarak son derece yanlı ve olumsuz bir tavır sergilediğini gördük" dedi. - BAKÜ