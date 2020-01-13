Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da
53 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçaktan inişi Bakan Çavuşoğlu'nun karşılanması RUSYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:42 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçaktan inişi
Bakan Çavuşoğlu'nun karşılanması RUSYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
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