Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla'da
26 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Engin Tutuk'un, Yatağan ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Muğla
'nın Milas
ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Engin Tutuk'un, Yatağan
ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Çavuşoğlu, Bodrum
'daki programının ardından Yatağan ilçesine geçti.
Muğla Valisi Esengül Civelek
tarafından karşılanan Çavuoğlu, heyelanda yaşamını yitiren Engin Tutuk'un, Turgut Mahallesi'nde yaşayan eşi Zeynep Tutuk'u ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.
Zeynep Tutuk da ziyaretinden dolayı Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti
Çavuşoğlu'na ziyarette, Vali Esengül Civelek, Yatağan Kaymakam Vekili Ali Ekber
Ateş, AK Parti
İl Başkanı Kadem Mete
ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır
da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:28 Kaynak: AA
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