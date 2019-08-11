Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefete ilişkin, "Hiçbir yerde hizmet yapmıyorlar, böyle bir...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefete ilişkin, "Hiçbir yerde hizmet yapmıyorlar, böyle bir dertleri yok" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefete ilişkin, "Hiçbir yerde hizmet yapmıyorlar, böyle bir dertleri yok" dedi. - ANTALYA Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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