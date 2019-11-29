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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. İki liderin NATO zirvesine ilişkin hazırlıkları görüştüğü belirtildi. - ANKARA
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