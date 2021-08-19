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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz

19.08.2021 11:19

Afganistan'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna, "Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı bunları görmemiz lazım. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz." cevabını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Taliban'la Doha üzerinden temas olduğunu belirten Çavuşoğlu, Taliban'ın önceliğinin hükümet kurmak olduğunu söyledi.

"ÖNCE HÜKÜMETİN NASIL OLACAĞINI GÖRMELİYİZ"

Türkiye'nin yeni hükümeti tanıyıp tanımayacağına yönelik soruyu Çavuşoğlu şöyle yanıtladı: "Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı bunları görmemiz lazım. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz.

"ATACAĞIMIZ ADIMLAR KOORDİNELİ OLACAK"

Görüştüğümüz Amerika Rusya, Çin, herkes hemfikir uluslararası toplumla hep birlikte hareket edeceğiz. Atacağımız adımlar koordine edilecek. Belki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacak cuma günü. Uluslararası toplumla birlikte hareket etmemiz lazım. Önceden bir karar vermek, şöyle olacak böyle olacak doğru olmaz."

"VATANDAŞLARIMIZI TEK TEK ARIYORUZ"

Afganistan'daki vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların çok kapsamlıca sürdürüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımızı tek tek telefonla arıyoruz, orada biliyorsunuz koordinasyon ve destek merkezimiz var. COVİD - 19 zamanında da vatandaşlarımızı getirmiştik. Kalmak isteyen vatandaşlarımız var, bunun için de işçiler var. Ben gitmek istiyorum diyenler de var. Gitmek isteyenler de havaalanına geliyorlar. Orada askerlerimiz, bizim arkadaşlar da orada Türkiye'ye gelmesini sağlıyoruz" dedi.

BAKAN AKAR: SON İKİ GÜNDE 64 UÇUŞ YAPILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Afganistan'daki havaalanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirterek, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı? sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Türkiye, Taliban, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?' sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz - Son Dakika Dünya


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