Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Mevkidaşı Anna Baerbock ile Görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Mevkidaşı Anna Baerbock ile Görüştü

21.09.2022 09:58
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Mevkidaşı Anna Baerbock ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 77.Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştüğünü sosyal medya hesabından paylaştı. Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock ile vize hususlarını, Ege sorunlarını ve Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdik."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Mevkidaşı Anna Baerbock ile Görüştü - Son Dakika

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