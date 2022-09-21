Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 77.Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştüğünü sosyal medya hesabından paylaştı. Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Mevkidaşı Anna Baerbock ile Görüştü - Son Dakika

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