Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Neyi Nasıl Müzakere Edeceğinizi ve Çerçevesini Belirlemek İçin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Neyi Nasıl Müzakere Edeceğinizi ve Çerçevesini Belirlemek İçin...

15 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Neyi nasıl müzakere edeceğinizi ve çerçevesini belirlemek için bu yapıcı gayriresmi görüşmeleri sürdürüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Neyi nasıl müzakere edeceğinizi ve çerçevesini belirlemek için bu yapıcı gayriresmi görüşmeleri sürdürüyoruz. Tüm bu konuları ele alarak yeni bir müzakereye başlayacak mıyız, nasıl başlayacağız ve bunun çerçevesi ne bunu kendi aramızda belirlememiz lazım. Crans Montana'dan bıraktığımız yerden devam etmemiz söz konusu bile olamaz. Kıbrıs konusunda ilk defa konuşmuyoruz, Montana'dan bu yana da yapıcı mesajlarımızı da veriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Montana, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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