Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'de - Son Dakika

Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından havaalanında karşılandı. Bakanlar daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.