Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'de - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'de
Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından havaalanında karşılandı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından havaalanında karşılandı. Bakanlar daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.
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21.07.2020 19:31:34. #1.13#
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