Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği...

41 dakika önce

IHAAW091346-SIY/21-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği..., System.String[]
IHAAW091346-SIY/21-03-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek. 21.03.2019 09: 13: 46 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:19 Kaynak: İHA

İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul, Mevlüt Çavuşoğlu, 22 Mart, Politika
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