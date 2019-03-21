Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği...
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IHAAW091346-SIY/21-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında 22 Mart'ta İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:19 Kaynak: İHA
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