Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi...

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi başladı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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