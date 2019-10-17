Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi başladı. - ANKARA
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