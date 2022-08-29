Bakan Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu (2) - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu (2)

29.08.2022 20:47
Bakan Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu. (1)

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu (2) - Son Dakika
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