Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı AB, NATO ve BM'ye mektup gönderildi - Son Dakika
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Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı AB, NATO ve BM'ye mektup gönderildi

06.09.2022 17:52

Türkiye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla 25 Avrupa Birliği (AB) başkentine, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Ege sorunlarının çözümüne ilişkin tutumunu ve görüşlerini açıklayan mektuplar iletti.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, 25 AB başkentine, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Borrell'e, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO ve BM Genel Sekreterlerine 1 Eylül'de iletilen mektuplarda, Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine ve maksimalist taleplerine de dikkati çekildi.

EGE ADALARININ GAYRİASKERİ STATÜSÜNÜN İHLALİ VURGULANDI

Mektupta, Ege Denizi'nde birbiriyle yakından bağlantılı ve ilişkili bir dizi sorun bulunduğu, bu sorunların, kara sularının ve ulusal hava sahasının genişliği, kıta sahanlığı ve kara sularının sınırlandırılması, Doğu Ege Adaları'nın gayriaskeri statüsünün ihlali, geçerli uluslararası antlaşmalarla egemenliği Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar ile SAR, FIR ve NAVTEX gibi hizmet sahaları olduğu vurgulandı.

YUNANİSTAN'IN KARA SULARININ GENİŞLİĞİ

Yunanistan'ın, Ege'deki kara sularının genişliğinin 6 deniz mili olmasına rağmen, 10 deniz mili hava sahasına sahip olduğunu iddia ettiği vurgulanan mektupta, Yunanistan'ın başka hiçbir ülke tarafından tanınmayan, örtüşmeyen kara suları ve hava sahası sınırlarına sahip dünyadaki tek ülke olduğunun altı çizildi.

TÜRKİYE ÇÖZÜM İÇİN ÖNERİDE BULUNDU

Öte yandan mektupta, Türkiye'nin, Ege meselelerinin iki ülkenin temel hak ve meşru çıkarlarının karşılıklı olarak tanınmasıyla uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğine inandığı aktarıldı. Mektupta, Türkiye'nin diyalog ve iş birliği yanlısı tutumuna rağmen Yunanistan'ın diyalogdan kaçındığı, gerginliği tırmandırdığı ve AB'yi Ege sorunlarının bir parçası haline getirdiği de yer aldı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı AB, NATO ve BM'ye mektup gönderildi - Son Dakika

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