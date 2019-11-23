Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'daki temasları
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'daki temasları

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'daki temasları kapsamında, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve Güney Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmet ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'daki temasları, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'daki temasları kapsamında, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve Güney Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmet ile görüştü.

G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'nın Nagoya kentinde bulunan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ve İngiliz Devlet Bakanı Ahmet ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, toplantı marjında düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" ve "Afrika" başlıklı oturumların yanı sıra "Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi (NPDI) Dışişleri Bakanları Toplantısı"na da katıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Asya, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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