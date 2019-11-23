Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'daki temasları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'daki temasları kapsamında Arjantin, Şili, Endonezya ve Almanya'nın Dışişleri Bakanları ile görüştü.

G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'nın Nagoya kentinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, bazı mevkidaşları ile bir araya geldiğini sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Çavuşoğlu, yaptığı paylaşımda Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, Şili Dışişleri Bakanı Teodora Ribera, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldiğini belirtti.