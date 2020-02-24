Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul görüntüsü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul görüntüsü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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