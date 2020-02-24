Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul görüntüsü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:32 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul görüntüsü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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