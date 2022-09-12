Bakan Çavuşoğlu tahriklere devem eden Yunanistan'a uyarı seviyesini yükseltti: Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu tahriklere devem eden Yunanistan'a uyarı seviyesini yükseltti: Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor

12.09.2022 11:45

Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan'a bir uyarıdır" ifadelerini kullandı. Sarsılmaz bir imana sahip olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti ise vahimdir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı son günlerdeki tutumuna ilişkin "Biz Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, başkentin Haymana ilçesinde düzenlenen "Milli Mücadelede Son Kale Haymana" etkinliği çerçevesinde Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılışında konuştu.

"GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ"

Sakarya Meydan Muharebesi'nin Haymana'da devam ettiği sırada top seslerinin Ankara'dan duyulduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yüzden milli mücadelede son kale, bu topraklardır. Kadim Türk diyarı Anadolu'yu Yunan mezaliminden kurtardığımız yer burasıdır. Şimdi bugüne geldiğimizde biz Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır."

"BAŞKASININ MAŞASI OLMAYIN"

Çavuşoğlu, yıllar süren savaşta Türk milletinin yorgun düşmesine rağmen Türk ordusunun milletiyle ve imanıyla bu büyük imtihanı başarıyla verdiğini ifade ederek, "Bugün şartlarımız bambaşka ama aynı sarsılmaz imana sahibiz. Bir asır önce Haymana'da ülkesine sahip çıkan bugün her iklimde milletine hizmet eden ruh işte bu ruhtur. Dolayısıyla herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz. Başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti ise vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu tahriklere devem eden Yunanistan'a uyarı seviyesini yükseltti: Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor
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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu tahriklere devem eden Yunanistan'a uyarı seviyesini yükseltti: Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor - Son Dakika

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