Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye'de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu'nun ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye'de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu'nun ele alındığı bildirildi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
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