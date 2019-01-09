Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki Günlerde İit'de Yemen Temas Grubu Toplantısını...
2 saat önce
IHAAW112208-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde İİT'de Yemen temas grubu toplantısını gerçekleştireceğiz.
IHAAW112208-SIY/09-01-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Önümüzdeki günlerde İİT'de Yemen
temas grubu toplantısını gerçekleştireceğiz. Ocak ayının sonu veya Şubat ayında" dedi. 09.01.2019 11: 22: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:28 Kaynak: İHA
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